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Краснова не наказали за контакт с Коростелёвым в финале спринта. Он сохранил серебро

Российского лыжника Андрея Краснова не наказали за контакт с 19-летним Савелием Коростелёвым в финале спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Судьи утвердили результаты, приняв данный инцидент за спортивный эпизод, таким образом, Краснов сохранил серебряную медаль.

Напомним, после финиша между лыжниками произошла словесная перепалка, в ходе которой Краснов выкрикнул: «Повторы можешь посмотреть».

Лыжные гонки. Кубок России, восьмой этап, Кировск. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 2.51,1.

2. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) — отставание 3,0 секунды.

3. Глеб Ретивых (Тюменская область) +3,5.

4. Павел Соловьёв (Красноярский край) +4,9.

5. Савелий Коростелёв (Пермский край) +28,43.

6. Денис Филимонов (Республика Татарстан) +1.06,44.