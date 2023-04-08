Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор победного финиша Большунова и падения лыжников в спринте на этапе Кубка России

Российский лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, выиграл финальный спринтерский забег на восьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 в Кировске.

Второе место занял представитель Санкт-Петербурга Андрей Краснов. Тройку замкнул Глеб Ретивых их команды Тюменской области. Лыжники Денис Филимонов и Савелий Коростелёв упали в этом забеге.

Видео доступно на странице «Матч! Биатлон и лыжи» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Лыжные гонки. Кубок России, восьмой этап, Кировск. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 2.51,1.

2. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) — отставание 3,0 секунды.

3. Глеб Ретивых (Тюменская область) +3,5.