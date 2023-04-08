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Видеообзор финишной борьбы Непряевой со Степановой в спринте на 8-м этапе Кубка России

Видеообзор финишной борьбы Непряевой со Степановой в спринте на 8-м этапе Кубка России
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира российская лыжница Наталья Непряева стала чемпионкой спринта свободным стилем в рамках восьмого этапа Кубка России – 2022/2023, который проходит в Кировске. «Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор гонки.

Видео доступно на странице «Матч! Биатлон и лыжи» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Лыжные гонки. Кубок России, восьмой этап, Кировск. Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 3.16,4.
2. Вероника Степанова (Камчатский край) — отставание 0,5 секунды.
3. Мария Истомина (Пермский край) +1,9.
4. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +3,5.
5. Христина Мацокина (Республика Татарстан) +3,6.
6. Анна Грухвина (Тюменская область) +1.08,54.

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