Непряева и Большунов лидируют в зачёте мини-тура финала Кубка России по лыжным гонкам

Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Большунов лидируют в зачётах мини-тура финала Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Сегодня, 8 апреля, Непряева и Большунов выиграли спринтерские гонки свободным стилем на восьмом этапе Кубка России в Кировске.

Этап Кубка России в Кировске проходит в формате мини-тура — за место, занятое в спринте, лыжникам начисляются бонусные секунды, которые пригодятся им в гонке преследования в заключительный день соревнований.

Зачёт мини-тура в Кировске. Женщины

1. Наталья Непряева.

2. Мария Истомина — отставание 43 секунды.

3. Вероника Степанова +45.

Зачёт мини-тура в Кировске. Мужчины

1. Александр Большунов.

2. Савелий Коростелёв — отставание 1 минута 49 секунд.

3. Илья Семиков +1.53.