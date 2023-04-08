Непряева и Большунов лидируют в зачёте мини-тура финала Кубка России по лыжным гонкам
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Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Большунов лидируют в зачётах мини-тура финала Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Сегодня, 8 апреля, Непряева и Большунов выиграли спринтерские гонки свободным стилем на восьмом этапе Кубка России в Кировске.
Этап Кубка России в Кировске проходит в формате мини-тура — за место, занятое в спринте, лыжникам начисляются бонусные секунды, которые пригодятся им в гонке преследования в заключительный день соревнований.
Зачёт мини-тура в Кировске. Женщины
1. Наталья Непряева.
2. Мария Истомина — отставание 43 секунды.
3. Вероника Степанова +45.
Зачёт мини-тура в Кировске. Мужчины
1. Александр Большунов.
2. Савелий Коростелёв — отставание 1 минута 49 секунд.
3. Илья Семиков +1.53.
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