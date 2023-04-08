Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов выиграл спринтерский зачёт Кубка России

Александр Большунов выиграл спринтерский зачёт Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем спринтерского зачёта Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023.

Большунов выиграл спринт свободным стилем на восьмом этапе Кубка России в Кировске. Ранее с соревнований снялся Александр Терентьев, который был ближайшим преследователем Большунова в спринтерском зачёте. Таким образом, Большунов одержал победу в этом зачёте.

Лыжные гонки. Кубок России, восьмой этап, Кировск. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 2.51,1.
2. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) — отставание 3,0 секунды.
3. Глеб Ретивых (Тюменская область) +3,5.
4. Павел Соловьёв (Красноярский край) +4,9.
5. Савелий Коростелёв (Пермский край) +28,43.
6. Денис Филимонов (Республика Татарстан) +1.06,44.

Материалы по теме
Непряева и Большунов лидируют в зачёте мини-тура финала Кубка России по лыжным гонкам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023