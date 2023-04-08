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Общий зачёт Кубка России у женщин: Непряева опережает Степанову на 24 очка

Общий зачёт Кубка России у женщин: Непряева опережает Степанову на 24 очка
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В Кировске в рамках восьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошла женская спринтерская гонка свободным стилем. Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей этой гонки. Второе место в спринте заняла Вероника Степанова. Третьей стала Мария Истомина.

Общий зачёт Кубка России у женщин по итогам гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 739 очков.
2. Вероника Степанова (Камчатский край) — 715.
3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 676.
4. Мария Истомина (Пермский край) — 591.
5. Анна Грухвина (Тюменская область) — 482.
6. Анастасия Прокофьева (Москва) — 476.
7. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 474.
8. Алёна Баранова (Томская область) — 455.
9. Алиса Жамбалова (Тюменская область) — 352.
10. Лариса Рясина (Республика Татарстан) — 340.

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