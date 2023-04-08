Главу комитета спортсменов Норвегии Астрид Якобсен обвиняют в поддержке допуска россиян

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, бывшая норвежская лыжница Астрид Якобсен, которая является главой норвежского комитета спортсменов, подверглась критике соотечественника, двукратного чемпиона мира по академической гребле Кьетиля Борша, обвинившего её в поддержке начатого Международным олимпийским комитетом (МОК) процесса по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные старты.

Сообщается, что Борш написал открытое письмо, в котором просит Олимпийский комитет Норвегии навести порядок и обвиняет Якобсен в том, что она искажает позицию норвежских спортсменов на встречах с МОК. Также он обвинил главу комитета спортсменов в утаивании результатов опроса, который был проведён зимой для изучения отношения членов организации к российскому вопросу.

«Якобсен использовала своё положение, чтобы отстаивать противоположное большинству спортсменов мнение, как на встречах с МОК, так и с комитетом. Она также не смогла исправить это после того, как узнала мнение спортсменов. Это совершенно неприемлемо и является грубейшим нарушением доверия к норвежским спортсменам

Её неоднократно призывали завершить опрос, чтобы составить представление о фактическом мнении норвежских властей по этому вопросу, и эта работа затянулась на долгое время. Тем временем норвежские спортсмены потеряли возможность что-то сказать в ходе продолжающегося процесса как в МОК, так и в работе спортивного комитета с этим делом», — приводит слова из письма Борша Langrenn.