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Финский лыжник установил мировой рекорд по пройденным за 24 часа километрам

Финский лыжник установил мировой рекорд по пройденным за 24 часа километрам
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Финн Теему Виртанен побил мировой рекорд по суточному бегу на лыжах для спортсменов старше 40 лет. Лыжник преодолел дистанцию 443 км и 5 метров.

Прошлый мировой рекорд по бегу на лыжах за 24 часа среди этой возрастной группы также принадлежит спортсмену: в 2010 году он пробежал 434 км.

«На этот раз всё было довольно жестоко, последние четыре часа были самыми сложными. Но я счастлив, что побил рекорд. Всегда приятно, когда ты можешь улучшить своё прошлое достижение», — сказал Виртанен в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

Следующая цель финского лыжника — побить общемировой рекорд среди всех возрастов по количеству километров на лыжах за 24 часа. Сделать это он планирует до Пасхи — 16 апреля.

Мировой рекорд принадлежит другому спортсмену из Финляндии: Ханс Мяенпяя за сутки смог преодолеть 472 километра.

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