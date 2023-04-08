Финский лыжник установил мировой рекорд по пройденным за 24 часа километрам

Финн Теему Виртанен побил мировой рекорд по суточному бегу на лыжах для спортсменов старше 40 лет. Лыжник преодолел дистанцию 443 км и 5 метров.
Прошлый мировой рекорд по бегу на лыжах за 24 часа среди этой возрастной группы также принадлежит спортсмену: в 2010 году он пробежал 434 км.
«На этот раз всё было довольно жестоко, последние четыре часа были самыми сложными. Но я счастлив, что побил рекорд. Всегда приятно, когда ты можешь улучшить своё прошлое достижение», — сказал Виртанен в интервью финской газете Helsingin Sanomat.
Следующая цель финского лыжника — побить общемировой рекорд среди всех возрастов по количеству километров на лыжах за 24 часа. Сделать это он планирует до Пасхи — 16 апреля.
Мировой рекорд принадлежит другому спортсмену из Финляндии: Ханс Мяенпяя за сутки смог преодолеть 472 километра.
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