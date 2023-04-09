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Степанова — о бронзе в пасьюте: сегодня я погналась за журавлём, а меня синица съела

Степанова — о бронзе в пасьюте: сегодня я погналась за журавлём, а меня синица съела
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала завоевание бронзы в гонке преследования на заключительном этапе Кубка России – 2022/2023, который проходит в Кировске.

«Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Сегодня я погналась за журавлём, а в итоге меня синица съела. А я, получается, сегодня неудавшийся охотник. После финиша сказала Истоминой: «Маша, ты мой герой». А Непряевой сказала: «Наташа, ты не царь, а бог». Мы за ней погнались, но в какой-то момент на первом круге поняла, что всё, не догнать. И Маша уже начала меня укатывать по этим подъёмам, хоть я и пыталась подбираться на спусках. Третий день подряд соревнуемся, и это сказывается. Но, кто бы что ни говорил, мини-тур – это для меня настоящий праздник. Горжусь, что сезон прошёл в России. Спасибо всем большое», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

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