Степанова — о бронзе в пасьюте: сегодня я погналась за журавлём, а меня синица съела

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала завоевание бронзы в гонке преследования на заключительном этапе Кубка России – 2022/2023, который проходит в Кировске.
«Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Сегодня я погналась за журавлём, а в итоге меня синица съела. А я, получается, сегодня неудавшийся охотник. После финиша сказала Истоминой: «Маша, ты мой герой». А Непряевой сказала: «Наташа, ты не царь, а бог». Мы за ней погнались, но в какой-то момент на первом круге поняла, что всё, не догнать. И Маша уже начала меня укатывать по этим подъёмам, хоть я и пыталась подбираться на спусках. Третий день подряд соревнуемся, и это сказывается. Но, кто бы что ни говорил, мини-тур – это для меня настоящий праздник. Горжусь, что сезон прошёл в России. Спасибо всем большое», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».
- 9 апреля 2023
-
13:17
-
13:13
-
13:08
-
12:59
-
12:51
-
12:31
-
12:16
-
12:09
-
12:04
-
11:51
-
11:40
-
11:26
-
11:13
-
11:08
- 8 апреля 2023
-
17:52
-
17:31
-
16:33
-
16:21
-
15:17
-
15:11
-
14:40
-
14:34
-
13:54
-
13:37
-
13:26
-
13:23
-
13:21
-
13:15
-
13:08
-
13:02
-
12:58
-
12:55
-
12:48
-
12:34
-
11:44