Наталья Непряева: буду дальше работать, чтобы уже ни с кем не делить первые места

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира Наталья Непряева прокомментировала своё выступление в концовке сезона.
Непряева выиграла все три гонки финала Кубка России, который прошёл в Кировске — она становилась победительницей в коньковом спринте, гонке на 10 км классическим стилем и гонке преследования свободным стилем.
«Гонки закончились, я чувствую облегчение. Чем-то удовлетворена, чем-то нет, но думаю, что это всегда и у всех так. Всё равно есть моменты, над которыми нужно думать, обсуждать их с тренером. Будем думать, что делать на дальнейший сезон. Но у меня ещё сезон не закончился, и я планирую бежать 50 км в Апатитах. Поэтому не могу сказать, что уже выдохнула с облегчением. Мне ещё надо немного подержать себя в руках, чтобы закончить сезон длинной гонкой.
Чем недовольна, несмотря на три победы в трёх гонках? Мы с тренером оба максималисты. Конечно, всегда есть над чем работать, всегда есть что совершенствовать. Будем думать, чтобы дальше уже ни с кем не делить первые места, а стоять в гордом одиночестве на ступеньке пьедестала», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
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