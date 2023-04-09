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«Ну сколько можно падать?» Мария Истомина рассказала об инциденте в гонке преследования

«Ну сколько можно падать?» Мария Истомина рассказала об инциденте в гонке преследования
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Российская лыжница Мария Истомина прокомментировала завоевание серебра в гонке преследования на заключительном этапе Кубка России – 2022/2023.

«В целом здесь у меня получилось хорошо. Хотя я не рассчитывала, что получится побороться. Просто хотелось провести этот мини-тур на хорошем уровне. Если смотреть по состоянию, всё сложилось отлично и можно поставить себе пять с минусом.

В целом со здоровьем всё нормально, уже лучше по сравнению с тем, какие проблемы были на «Чемпионских высотах» и на чемпионате России. Сезон завершается на хорошей, позитивной ноте.

Казалось, у Степановой лучше работают лыжи на спусках? Не знаю. Мне мои лыжи тоже понравились, и у меня никаких с ними проблем не было. Что касается раскладки по дистанции, я лучше иду в подъём, а Вероника лучше проходила равнинно-спусковую часть. На втором отрезке я вышла вперёд, начала работать, и там был вопрос, удержится ли Вероника.

У меня было падение на крутом повороте. Я, конечно, чувствовала себя очень плохо: «Ну опять, ну сколько можно падать?» Но быстро встала, среагировала. Подумала о том, что если Вероника это почувствует, то может дёрнуться и убежать. Я сразу включилась, догнала. Какой-то большой роли это не сыграло», — сказала Истомина в эфире «Матч ТВ».

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