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Большунов выиграл пасьют на 8-м этапе Кубка России, 19-летний Коростелёв стал 2-м

Большунов выиграл пасьют на 8-м этапе Кубка России, 19-летний Коростелёв стал 2-м
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В Кировске прошла мужская гонка преследования в рамках восьмого, заключительного этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который стартовал с преимуществом в 1 минуту и 49 секунд. Вторым финишировал 19-летний Савелий Коростелёв, тройку призёров замкнули Илья Семиков и Денис Спицов, которые финишировали одновременно.

Лыжные гонки. Кубок России, 8-й этап, Кировск. Гонка преследования, свободный стиль, 15 км. Мужчины

1. Александр Большунов – 32.56,6.
2. Савелий Коростелёв — отставание 2.18,4.
3. Илья Семиков +2.18,5.
3. Денис Спицов +2.18,5.
5. Артём Мальцев +2.57,4.
6. Алексей Червоткин +2.57,7.
7. Антон Тимашов +2.58,3.
8. Евгений Белов +2.58,6.

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 8, Кировск, Россия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль. Гонка преследования
09 апреля 2023, воскресенье. 12:15 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
32:56.6
2
Савелий Коростелёв
Пермский край
+2:18.4
3
Денис Спицов
Тюменская область
+2:18.5
3
Илья Семиков
Республика Коми
+2:18.5
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