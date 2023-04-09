Большунов выиграл пасьют на 8-м этапе Кубка России, 19-летний Коростелёв стал 2-м

В Кировске прошла мужская гонка преследования в рамках восьмого, заключительного этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который стартовал с преимуществом в 1 минуту и 49 секунд. Вторым финишировал 19-летний Савелий Коростелёв, тройку призёров замкнули Илья Семиков и Денис Спицов, которые финишировали одновременно.

Лыжные гонки. Кубок России, 8-й этап, Кировск. Гонка преследования, свободный стиль, 15 км. Мужчины

1. Александр Большунов – 32.56,6.

2. Савелий Коростелёв — отставание 2.18,4.

3. Илья Семиков +2.18,5.

3. Денис Спицов +2.18,5.

5. Артём Мальцев +2.57,4.

6. Алексей Червоткин +2.57,7.

7. Антон Тимашов +2.58,3.

8. Евгений Белов +2.58,6.