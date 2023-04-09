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Большунов: на разминке к гонке преследования сильно упал на повороте. Было прямо тревожно

Большунов: на разминке к гонке преследования сильно упал на повороте. Было прямо тревожно
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в заключительной гонке Кубка России – 2022/2023 (пасьюте свободным стилем), а также подвёл итоги сезона.

Лыжные гонки. Кубок России, 8-й этап, Кировск. Гонка преследования, свободный стиль, 15 км. Мужчины

1. Александр Большунов – 32.56,6.
2. Савелий Коростелёв — отставание 2.18,4.
3. Илья Семиков +2.18,5.

«Сегодня работал один, и для меня было важно поработать всю дистанцию как индивидуальную гонку. В принципе, так и сделал. Если правильно понимаю, то по чистому времени сегодня тоже выиграл.

Всё было нормально, лыжи работали. Единственное, на разминке сильно упал, палку сломал на повороте, и прямо немного тревожно было. Но когда гонку побежал, всё было нормально.

Оценка за сезон? Пять с плюсом себе никогда не поставлю, но четыре точно есть», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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