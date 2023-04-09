Коростелёв — о серебре в пасьюте: Спицов такой темп задавал, что я боялся не усидеть

19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал завоевание серебра в гонке преследования на финальном этапе Кубка России – 2022/2023, который завершился в Кировске.
«У меня была задача дождаться ребят и идти вместе с ними. Но Дэн Спицов такой темп задавал, что я уже думал, что не усижу, если честно. Но здесь вторая часть более равнинная, и если ехать в спину, то можно отдохнуть. Поэтому я был уверен процентов на 70, что у меня получится отработать финиш хорошо.
Попытка Спицова убежать за три км до финиша? Это очень тяжёлый подъём, и на нём очень тяжело убежать – только если на отходе. Но Спицов – лёгкий, быстрый, и у него были шансы. Но здесь трасса ледяная, и очень легко подъезжаешь.
У меня опыта намного меньше, чем у ребят. Но здесь больше решали спринтерские навыки. Идёшь в группе, тем более лёд, тактические перестановки», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».
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