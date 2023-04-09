Судьи пересмотрели результаты мужской гонки преследования в финале Кубка России

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Судьи Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) пересмотрели результаты мужской гонки преследования на 15 км свободным стилем в рамках финального этапа Кубка России – 2022/2023. Они приняли решение отдать бронзовую медаль двум лыжникам – Илье Семикову и Денису Спицову.

Изначально третье место в протоколе было закреплено за Семиковым. Гонку с большим преимуществом выиграл Александр Большунов.

Лыжные гонки. Кубок России, 8-й этап, Кировск. Гонка преследования, свободный стиль, 15 км. Мужчины

1. Александр Большунов – 32.56,6.

2. Савелий Коростелёв — отставание 2.18,4 секунды.

3. Илья Семиков +2.18,5.

3. Денис Спицов +2.18,5.

5. Артём Мальцев +2.57,4.

6. Алексей Червоткин +2.57,7.

7. Антон Тимашов +2.58,3.

8. Евгений Белов +2.58,6.