Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Видео: финишные разборки Коростелёва, Семикова и Спицова в гонке преследования в Кировске

Видео: финишные разборки Коростелёва, Семикова и Спицова в гонке преследования в Кировске
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов уверенно выиграл гонку преследования в рамках восьмого, заключительного этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Серебро завоевал 19-летний Савелий Коростелёв, бронза решением судей досталась двум лыжникам – Илье Семикову и Денису Спицову.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видео финишных разборок Коростелёва, Семикова и Спицова.

Видео доступно на странице «Матч! Биатлон и лыжи» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Лыжные гонки. Кубок России, 8-й этап, Кировск. Гонка преследования, свободный стиль, 15 км. Мужчины

1. Александр Большунов – 32.56,6.
2. Савелий Коростелёв — отставание 2.18,4 секунды.
3. Илья Семиков +2.18,5.
3. Денис Спицов +2.18,5.
5. Артём Мальцев +2.57,4.
6. Алексей Червоткин +2.57,7.
7. Антон Тимашов +2.58,3.
8. Евгений Белов +2.58,6.

Материалы по теме
Удивительный случай в лыжных гонках! Российские спортсменки поделили первое место
Удивительный случай в лыжных гонках! Российские спортсменки поделили первое место
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023