Видео: финишные разборки Коростелёва, Семикова и Спицова в гонке преследования в Кировске

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов уверенно выиграл гонку преследования в рамках восьмого, заключительного этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Серебро завоевал 19-летний Савелий Коростелёв, бронза решением судей досталась двум лыжникам – Илье Семикову и Денису Спицову.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видео финишных разборок Коростелёва, Семикова и Спицова.
Видео доступно на странице «Матч! Биатлон и лыжи» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Лыжные гонки. Кубок России, 8-й этап, Кировск. Гонка преследования, свободный стиль, 15 км. Мужчины
1. Александр Большунов – 32.56,6.
2. Савелий Коростелёв — отставание 2.18,4 секунды.
3. Илья Семиков +2.18,5.
3. Денис Спицов +2.18,5.
5. Артём Мальцев +2.57,4.
6. Алексей Червоткин +2.57,7.
7. Антон Тимашов +2.58,3.
8. Евгений Белов +2.58,6.
- 9 апреля 2023
-
13:31
-
13:17
-
13:13
-
13:08
-
12:59
-
12:51
-
12:31
-
12:16
-
12:09
-
12:04
-
11:51
-
11:40
-
11:26
-
11:13
-
11:08
- 8 апреля 2023
-
17:52
-
17:31
-
16:33
-
16:21
-
15:17
-
15:11
-
14:40
-
14:34
-
13:54
-
13:37
-
13:26
-
13:23
-
13:21
-
13:15
-
13:08
-
13:02
-
12:58
-
12:55
-
12:48
-
12:34