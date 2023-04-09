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Видео: финишные разборки Коростелёва, Семикова и Спицова в гонке преследования в Кировске

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов уверенно выиграл гонку преследования в рамках восьмого, заключительного этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Серебро завоевал 19-летний Савелий Коростелёв, бронза решением судей досталась двум лыжникам – Илье Семикову и Денису Спицову.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видео финишных разборок Коростелёва, Семикова и Спицова.

Видео доступно на странице «Матч! Биатлон и лыжи» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Лыжные гонки. Кубок России, 8-й этап, Кировск. Гонка преследования, свободный стиль, 15 км. Мужчины

1. Александр Большунов – 32.56,6.

2. Савелий Коростелёв — отставание 2.18,4 секунды.

3. Илья Семиков +2.18,5.

3. Денис Спицов +2.18,5.

5. Артём Мальцев +2.57,4.

6. Алексей Червоткин +2.57,7.

7. Антон Тимашов +2.58,3.

8. Евгений Белов +2.58,6.