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Большунов: на этой неделе мне написал лыжник из сборной Норвегии. Меня тронули его слова

Большунов: на этой неделе мне написал лыжник из сборной Норвегии. Меня тронули его слова
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов рассказал о недавнем диалоге с иностранным спортсменом.

«Что самое интересное, на этой неделе мне написал спортсмен из сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились». Сказал, что нужно перевернуть негативные мысли, оставить происходящее в стороне, чтобы спорт оставался спортом. Меня тронули эти слова. Это говорит о том, что есть понимающие спортсмены, которые считают, что лучшие должны соревноваться с лучшими», — приводит слова Большунова ТАСС.

Напомним, Большунов и другие российские лыжники полностью пропустили международный сезон-2022/2023 по решению Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), мотивированному ситуацией на Украине. Большунову не удалось защитить титул чемпиона мира в скиатлоне, он перешёл норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.

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