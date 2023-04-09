Большунов: на этой неделе мне написал лыжник из сборной Норвегии. Меня тронули его слова

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов рассказал о недавнем диалоге с иностранным спортсменом.
«Что самое интересное, на этой неделе мне написал спортсмен из сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились». Сказал, что нужно перевернуть негативные мысли, оставить происходящее в стороне, чтобы спорт оставался спортом. Меня тронули эти слова. Это говорит о том, что есть понимающие спортсмены, которые считают, что лучшие должны соревноваться с лучшими», — приводит слова Большунова ТАСС.
Напомним, Большунов и другие российские лыжники полностью пропустили международный сезон-2022/2023 по решению Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), мотивированному ситуацией на Украине. Большунову не удалось защитить титул чемпиона мира в скиатлоне, он перешёл норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.
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