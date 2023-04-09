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Краснов прокомментировал претензии Коростелёва после падения в спринте на 8-м этапе КР

Краснов прокомментировал претензии Коростелёва после падения в спринте на 8-м этапе КР
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Российский лыжник Андрей Краснов прокомментировал претензии со стороны 19-летнего Савелия Коростелёва на финише спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка России – 2022/2023.

Напомним, Коростелёв упал перед финишем и посчитал, что это случилось из-за контакта с Красновым, который завоевал серебро. Между лыжниками произошла словесная перепалка. Судьи признали это спортивным эпизодом и сохранили место Андрея.

«Ничего не произошло, я даже удивился и подумал, что он меня с кем-то перепутал. Я совершил свой манёвр с запасом, не было даже сомнений, что я делал что-то не так. Мои лыжи не задели его, ну, посмотрит видео. Мне кажется, что контакта не было. Я уже много бегаю и если нарушил, то подойду извинюсь и получу санкции от судей. Но в этом случае я не сомневаюсь и очень удивлён, что он на финише подъехал ко мне с претензиями», — приводит слова Краснова «Матч ТВ».

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