«Хет-трик». Александр Большунов сфотографировался с трофеями сезона-2022/2023

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов сфотографировался с тремя хрустальными глобусами, которые завоевал по итогам Кубка России сезона-2022/2023.
«Хет-трик», — подписал Большунов фото в соцсетях.
Фото: Личный архив Александра Большунова
Большунов стал лучшим как в дистанционном, так и в спринтерском зачёте, а также в общем зачёте Кубка России. В рамках соревнований Большунов выиграл 10 гонок: две спринтерские и восемь дистанционных. Ближайшим преследователем Александра в спринтерском зачёте был Александр Терентьев, но с заключительного этапа соревнований в Кировске он снялся. А Большунов одержал уверенную победу в коньковом спринте и выиграл трофей.
Напомним, Большунов и другие российские лыжники полностью пропустили международный сезон-2022/2023 по решению Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), мотивированному ситуацией на Украине.
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