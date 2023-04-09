«Хет-трик». Александр Большунов сфотографировался с трофеями сезона-2022/2023

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов сфотографировался с тремя хрустальными глобусами, которые завоевал по итогам Кубка России сезона-2022/2023.

«Хет-трик», — подписал Большунов фото в соцсетях.

Фото: Личный архив Александра Большунова

Большунов стал лучшим как в дистанционном, так и в спринтерском зачёте, а также в общем зачёте Кубка России. В рамках соревнований Большунов выиграл 10 гонок: две спринтерские и восемь дистанционных. Ближайшим преследователем Александра в спринтерском зачёте был Александр Терентьев, но с заключительного этапа соревнований в Кировске он снялся. А Большунов одержал уверенную победу в коньковом спринте и выиграл трофей.

Напомним, Большунов и другие российские лыжники полностью пропустили международный сезон-2022/2023 по решению Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), мотивированному ситуацией на Украине.