Бородавко высказался о нехватке конкурентов для Большунова

Старший тренер национальной команды по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову не всегда хватало конкуренции на внутрироссийских соревнованиях в этом сезоне.
«В некоторых гонках этого сезона Большунову не хватало конкуренции. Он выигрывал в районе минуты — это много. Хотелось бы более явной борьбы, чтобы Наташа (Непряева) и Саша могли себя вывести на более высокие скорости, как на этапах Кубка мира. Организация всех наших этапов была на высоте, каких-то существенных проблем, о которых можно было бы говорить, нет. Больше всех понравились «Чемпионские высоты» в Малиновке, финал Кубка России и чемпионат России в Тюмени. Да, в принципе, все этапы вышли на высокий уровень. Считаю так, что наши этапы по организации и проведению не хуже этапов Кубка мира», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».
Напомним, Александр Большунов стал победителем общего зачёта Кубка России по лыжным гонкам. На чемпионате России спортсмен завоевал три золотые медали.
Александр, как и все остальные российские лыжники, полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
- 10 апреля 2023
-
13:45
-
13:42
-
11:53
- 9 апреля 2023
-
21:17
-
16:22
-
15:44
-
13:31
-
13:17
-
13:13
-
13:08
-
12:59
-
12:51
-
12:31
-
12:16
-
12:09
-
12:04
-
11:51
-
11:40
-
11:26
-
11:13
-
11:08
- 8 апреля 2023
-
17:52
-
17:31
-
16:33
-
16:21
-
15:17
-
15:11
-
14:40
-
14:34
-
13:54
-
13:37
-
13:26
-
13:23
-
13:21
-
13:15