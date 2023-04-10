Бородавко раскрыл планы Большунова на оставшуюся часть сезона
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, какие планы у трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на оставшуюся часть сезона. По его словам, звёздный лыжник выступит в Апатитах, а затем отправится в Москву.
«Александр Большунов не примет участия в гонке на 70 километров в Мончегорске. Через два дня он закончит сезон в Апатитах, а после полетит в Москву. Он не будет отдыхать, продолжит тренироваться и слетает в Магадан на лыжный праздник. Да и в принципе, это будут поездки, которые не связаны с соревнованиями и тяжёлыми тренировками. Только поддерживающая работа», — приводит слова Бородавко «РИА Новости».
Ранее Большунов заявил, что планирует завершить сезон 16 апреля в Магадане.
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