Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бородавко раскрыл планы Большунова на оставшуюся часть сезона

Бородавко раскрыл планы Большунова на оставшуюся часть сезона
Комментарии

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, какие планы у трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на оставшуюся часть сезона. По его словам, звёздный лыжник выступит в Апатитах, а затем отправится в Москву.

«Александр Большунов не примет участия в гонке на 70 километров в Мончегорске. Через два дня он закончит сезон в Апатитах, а после полетит в Москву. Он не будет отдыхать, продолжит тренироваться и слетает в Магадан на лыжный праздник. Да и в принципе, это будут поездки, которые не связаны с соревнованиями и тяжёлыми тренировками. Только поддерживающая работа», — приводит слова Бородавко «РИА Новости».

Ранее Большунов заявил, что планирует завершить сезон 16 апреля в Магадане.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023