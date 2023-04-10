Cборная России по лыжным гонкам будет тренироваться в Алуште во время сбора в Крыму

Депутат Госсовета Республики Крым Юрий Ветоха рассказал, где и в каких условиях могут провести сборы российские лыжники на полуострове. Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщал, что национальная команда начнёт подготовку к новому сезону 15 мая в Крыму.

«Наверное, это будет в Алуште. Там база национальных сборных, федеральный центр. Плюс там чуть повыше относительно моря – заниматься будет лучше. Сейчас там тренируется сборная России по стрельбе из лука, готовятся к турниру. Они ездят туда уже третий-четвёртый год. Им там нравится. Видимо, теперь и лыжники впервые приедут. Кто ещё приезжал раньше, помимо лучников? Были борцы, молодёжная команда регбистов.

Обеспечена ли безопасность спортсменов? Конечно, мы читаем новости, как работает наша ПВО по беспилотникам. Но в целом всё тихо, всё нормально. Поезда ходят, всё работает», — приводит слова Ветохи «РБ Спорт».

В Алуште находится тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский», который имеет почти 34 тыс. кв.м спортивных объектов: три крытые универсальные площадки, четыре теннисных корта, два футбольных поля, гимнастический зал, зал единоборств, стадион, универсальный спортивный зал, зал тяжёлой атлетики, площадка для пляжного волейбола, гимнастические площадки, лукодром и два скалодрома.