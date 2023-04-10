«Это было очень круто». Легков — о впечатлениях от марафона на лыжном чемпионате России

Олимпийский чемпион Александр Легков поделился впечатлениями от марафона на чемпионате России.

Напомним, убедительную победу одержал Сергей Устюгов, опередивший Алексея Червоткина почти на полторы минуты. Александр Большунов отстал от победителя на 2 минуты 42 секунды.

«Марафон на чемпионате России был впечатляющим. Нестандартная ситуация. Было интересно, держало всех перед экранами телевизоров, потому что это было очень круто. У кого как работали лыжи и кто что знал, менять или нет, — второстепенный, внутренний вопрос. А по картинке и по тому, как шла гонка, было очень интересно наблюдать: догонят или не догонят Устюгова, выдержит или не выдержит. Об этом все говорили, и говорили по-доброму, с уважением, готовы были про каждого рассказывать. Здесь нет явных любимчиков, они все крутые и все молодцы, про каждого хочется говорить. А лыжня рассудит», — сказал Легков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.

Полностью интервью с Александром Легковым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 11 апреля, в 8:00 мск.