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«Это было очень круто». Легков — о впечатлениях от марафона на лыжном чемпионате России

«Это было очень круто». Легков — о впечатлениях от марафона на лыжном чемпионате России
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Олимпийский чемпион Александр Легков поделился впечатлениями от марафона на чемпионате России.

Напомним, убедительную победу одержал Сергей Устюгов, опередивший Алексея Червоткина почти на полторы минуты. Александр Большунов отстал от победителя на 2 минуты 42 секунды.

«Марафон на чемпионате России был впечатляющим. Нестандартная ситуация. Было интересно, держало всех перед экранами телевизоров, потому что это было очень круто. У кого как работали лыжи и кто что знал, менять или нет, — второстепенный, внутренний вопрос. А по картинке и по тому, как шла гонка, было очень интересно наблюдать: догонят или не догонят Устюгова, выдержит или не выдержит. Об этом все говорили, и говорили по-доброму, с уважением, готовы были про каждого рассказывать. Здесь нет явных любимчиков, они все крутые и все молодцы, про каждого хочется говорить. А лыжня рассудит», — сказал Легков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.

Полностью интервью с Александром Легковым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 11 апреля, в 8:00 мск.

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