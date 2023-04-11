Александр Легков рассказал, как просил помощи у Мутко перед Олимпийскими играми в Сочи

Олимпийский чемпион Александр Легков рассказал, как просил помощи у тогдашнего министра спорта Виталия Мутко перед Играми-2014 в Сочи.
«По идее, наша с Черноусовым мини-группа должна была распасться после моей неудачи на чемпионате мира – 2011 в Осло, и в тот момент я был готов на то, чтобы обратно пойти в сборную. У меня тогда опустились руки. Но у меня в команде были Илья и Изабель. Они убедили меня идти к Виталию Леонтьевичу Мутко и доказать ему, что мы должны остаться и продолжить, что это ничего не значит, и это только первый год подготовки.
Поэтому тот этап, когда группа изначально формировалась — в 2010-2011-м — наверное, больше заслуга моя, потому что после Ванкувера Виталий Леонтьевич дал мне карт-бланш. Но после поражения в Осло заслуга того, что наша группа осталась, — Изабель и Ильи. Я очень рад, что эта группа осталась. Сказали: оставьте Легкова в покое, будем разбираться после Сочи», — сказал Легков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.
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