«У Юли не было проблем со здоровьем». Елена Вяльбе — о причинах спада результатов Ступак

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, с чем были связаны проблемы олимпийской чемпионки Юлии Ступак в сезоне-2022/2023.
Ступак не лучшим образом выступала, пропускала старты по состоянию здоровья, в разгар сезона посетила тренировочный сбор в Италии. До Игр-2022 Юлия тренировалась в группе Маркуса Крамера, который вынужден был покинуть Россию. Ступак перешла к Юрию Бородавко, потом на индивидуальную подготовку. Недавно стало известно, что с нового сезона Юлия будет работать в группе Егора Сорина.
«У Юли не было проблем со здоровьем. У неё возникла сильная привязанность к Маркусу Крамеру, к его методике. Крамер не вмешивался, когда Ступак работала с Юрием Бородавко, но сама она перестроиться не смогла. Теперь надо абстрагироваться от прошлой жизни и научиться работать с новым специалистом Егором Сориным. Со всеми всё обсудили, все всё поняли. С мая дело должно пойти на лад», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
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