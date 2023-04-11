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Вяльбе — о Степановой: человек живёт на своей волне и считает себя правой

Вяльбе — о Степановой: человек живёт на своей волне и считает себя правой
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о нестабильных результатах олимпийской чемпионки Вероники Степановой в сезоне-2022/2023.

Лыжница, активно высказывающая свою позицию в соцсетях, пропустила часть стартов из-за проблем со здоровьем.

«Что касается Вероники, то не обсуждаю её ни как человека, ни как спортсменку, это пустая трата времени. Не чувствую обратной связи, поэтому не хочу.

Не влияет ли её неспортивная активность на результаты? Это главное, что меня волнует в отношении любого спортсмена. Во многом не разделяю её позиций, со многим смирилась. Человек живёт на своей волне и считает себя правой. Ради бога, у нас не казарма. Жаль, но будет учиться на своих ошибках», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

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