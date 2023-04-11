Дементьев — о Сергее Устюгове: он снова любит лыжные гонки

Российский лыжник, олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне Евгений Дементьев рассказал о работе с Сергеем Устюговым, олимпийским чемпионом 2022 года и двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам.

«На самом деле это было реально неожиданно. Всё шло по плану, Сергей работал в группе Егора Сорина, а потом принял решение готовиться индивидуально. Регион его поддержал, у Югры есть все возможности для этого.

Все люди разные, нужен ко всем разный подход. Я не сказал бы, что у Устюгова сложный характер, он выполняет работу. Даже скажу, что его решение ещё больше мотивирует Сергея к достижению целей. Он очень талантливый спортсмен. Возможно, ему не нужно так много тренироваться, как Большунову, чтобы добиться таких результатов. Он знает свой организм и работает с полной отдачей.

После чемпионата России в Тюмени мы ещё не разговаривали. По ходу сезона он неоднократно говорил, что это его последний сезон. Хотя вот когда мы последний раз общались, он признался, что снова любит лыжные гонки. Возможно, это как раз говорит о том, что он продолжит. Быть спортсменом здорово, ты занимаешься любимым делом, а у Сергея оно отлично получается. Голова ни о чём не болит, его все поддерживают. Но за него решать мы не можем», – сказал Дементьев по поводу продолжения Сергеем спортивной карьеры в интервью «РИА Новости».

Напомним, в марте 2023 года Сергей Устюгов показал великолепную форму на чемпионате России. Лыжник выиграл золото в спринте и марафоне, а также занял второе место в скиатлоне.