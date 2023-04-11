Дементьев рассказал, как повлияет изоляция на лыжные гонки в России

Олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев поделился мнением о будущем российских лыжных гонок в условиях изоляции от международных соревнований.

«Не думаю, что лыжи провалятся за время изоляции. Норвежцы же тоже остались без главных конкурентов. Вспомните 1956 год и Олимпиаду в Кортине-д’Ампеццо. Наши спортсмены впервые там принимали участие, если говорить про зимние Игры. И выступили достойно. А в том же хоккее были знаменитые серии с Канадой, когда в Северной Америке наши считались любителями и якобы в подмётки не годились канадским профессионалам. А на деле вышло по-другому.

Мы этот путь проходили. Даже если мы вернёмся на международную арену, нельзя потерять механизм внутри страны и нужно продолжать его развивать. Хорошо, что у нас сейчас такое сильное поколение лыжников. Но уже нужно думать о будущем», – сказал Дементьев в интервью «РИА Новости».

Напомним, с конца февраля 2022 года российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях. В сезоне-2022/2023 лыжники участвовали во внутренних стартах вместе с белорусскими атлетами, также отстранёнными от Кубка мира.