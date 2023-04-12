Елена Вяльбе: считаю, что сезон получился хорошим, оцениваю его на пять

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила текущий сезон в условиях отстранения от международных стартов.
«Считаю, что сезон получился очень хорошим, несмотря на то что в нём у нас не было международных стартов. Практически все наши спортсмены прошли его от начала до конца, что дало нам возможность оценить их потенциал.
Мы возим очень большую команду, в которую входят как взрослые, так и молодёжь. Также стали подключать юниоров с прошлого сезона в молодёжные команды. А в юниорскую команду даже стали привлекать более юных спортсменов, ведь на централизованной подготовке у этих лыжников больше шансов готовиться и раскрывать свой потенциал. И если оценивать этот сезон по пятибалльной шкале, то я поставлю ему пять», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
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