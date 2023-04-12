Вяльбе: ни Африка, ни Азия в зимних видах нам не помогут

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос, насколько тяжело спортсменам морально справляться с отстранением от международных соревнований.

«Сможет ли Большунов и дальше морально справляться с отстранением? А у меня в команде разве только один Большунов? А все остальные разве морально не справляются? Меня немного подбешивает, когда все говорят только про одного спортсмена. У меня огромная команда, хотя не исключаю, что Саше сейчас сложнее всех в этой ситуации.

В настоящий момент мы все, как никогда, должны быть патриотами своей страны. Как вообще никогда ранее. В течение этого соревновательного сезона мы очень часто слышим российский гимн, который звучит на наших стартах в честь победителя. Я почему-то раньше не слушала его с таким воодушевлением. Ещё год назад, когда гимн звучал на чемпионате страны, слёзы на глаза не наворачивались. А сейчас они есть. Я уверена, что все мои спортсмены прекрасно понимают всю сложность ситуации. Они тоже не маленькие дети и не вчера родились.

Есть ли последствия пропуска международного сезона? Я не могу сейчас сделать какие-то конкретные выводы. Вот когда мы вернёмся, тогда и поговорим на эту тему. Но в любом случае, когда нет международных стартов, это плохо. Ни Африка, ни Азия, к сожалению, в зимних видах нам не помогут», — приводит слова Вяльбе ТАСС.