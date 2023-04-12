Никитина: было бы интересно показать норвежкам, финкам и прочим, на что мы способны

17-летняя российская лыжница Екатерина Никитина, завоевавшая на недавнем чемпионате России бронзовую медаль в эстафете, рассказала о своих кумирах и поделилась мыслями о конкуренции в российских лыжных гонках.

«Конечно у меня есть кумиры. Когда росла, они менялись, но всегда представляли Мордовию. Поначалу восхищалась выступлениями Саши Трофимовой. Затем образцом для подражания стала Настя Седова-Кулешова. Вдвойне приятно, что мне даже довелось с ней вместе тренироваться. Сейчас моими кумирами являются иностранные лыжницы и элита сборной России.

Было бы интересно выступить на первенствах мира и Европы. Показать юным норвежкам, финкам и прочим иностранкам, на что мы способны. От международного уровня пока придётся воздержаться. Но я не сильно расстраиваюсь. В России есть с кем соперничать. В лыжных гонках большая конкуренция. Пока будем разбираться между собой, а потом выйдем на международную арену. Запреты рано или поздно снимут», — рассказала Никитина в интервью «Столица С».