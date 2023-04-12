Коростелёв — о Клебо: он просто пользуется своими сильными сторонами

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв рассказал об отношении к тактике гонки норвежца Йоханнеса Клебо, которого часто обвиняют в «рюкзачестве» – проведении большей части забега за спиной у соперника и резком выезде на финише.

«Он просто пользуется своими сильными сторонами. Да и потом, если человек предпочитает подобную тактику, в чём проблема? Не хотите привозить его к финишу на себе — бегите, рвите темп, дёргайте, чтобы он наелся ещё до финиша. На последнем чемпионате мира его накормили так, что он не смог выдать свой финиш. Пол Голберг в финишной разборке его обыграл на 50 км», – сказал российский спортсмен в интервью RT.

Напомним, в рейтинге Кубка России в сезоне-2022/2023 Савелий Коростелёв занимает седьмую позицию, уступая восемь очков Алексею Червоткину, идущему на шестой строчке.