«Дать телефон и вырастить зомби — не то, чего бы мы хотели». Большунов о воспитании дочки

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов рассказал о воспитании дочери Евы.

«Стараемся вообще не включать телевизор и телефоны. Только живой контакт. Нагрузить мультик на планшете – самое простое. Но раньше же как-то воспитывали без этого. И появлялись великие учёные и писатели. Дать телефон и вырастить зомби – это не то, чего бы мы хотели. Поэтому и сами стараемся при Еве не пользоваться экранами, чтобы не подавать пример. Она очень быстро всё схватывает!

Вот прихожу с тренировки, делаю на коврике растяжку, какие-то упражнения. И даже если в этот момент включить телик, всё её внимание будет на мне. Она очень внимательно смотрит, что-то даже пытается повторить. Так смешно. Ребёнку реально любопытно, чем там занимается её батя», – приводит слова Большунова Sports.ru.