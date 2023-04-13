Кристине Ставос Шистад отказалась готовиться к следующему сезону внутри сборной Норвегии

Победительница этапов Кубка мира, норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад отказалась от подготовки к сезону-2022/2023 внутри сборной Норвегии. В межсезонье она будет работать индивидуально.

По словам лыжницы, ранее она приняла участие во встрече с руководством команды.

«У нас был хороший разговор, и все согласны, что это наилучшее решение для следующего сезона. С атмосферой всё в порядке. Я также считаю, что для меня это правильный выбор», — приводит слова Шистад VG.

Напомним, Шистад специализируется на спринтерских гонках. В прошедшем сезоне-2022/2023 на Кубке мира Кристине стала победительницей пяти спринтов, что является лучшим показателем внутри женской команды Норвегии. В общем зачёте КМ она стала 25-й.