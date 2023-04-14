Илар, которая помогла Дальквист в спринте, подала заявление в полицию из-за оскорблений

Шведская лыжница Моа Илар подала заявление в полицию из-за оскорблений в социальных сетях после инцидента в спринте классическим стилем на заключительном, 15-м этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
В четвертьфинальном забеге Илар решила помочь своей партнёрше по сборной Майе Дальквист выйти в полуфинал, остановившись незадолго до финиша и пропустив Дальквист. Этот манёвр в итоге помог Майе выиграть спринтерский зачёт Кубка мира. Однако судьям данная командная тактика пришлась не по душе — в итоге Илар была дисквалифицирована. Этот поступок шведок не понравился и пользователям социальных сетей. В дальнейшем вместе со Шведской лыжной ассоциацией было решено подать заявление в полицию.
«Отправлено заявление в полицию. Был человек, который написал мне сообщение, которое было за гранью», — приводит слова Илар Аftonbladet.
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