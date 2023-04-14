Расписание заключительных стартов ЧР по лыжным гонкам
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В субботу и воскресенье, 15 и 16 апреля 2023 года, в Мончегорске и Апатитах (Мурманская область) пройдут финальные старты чемпионата России по лыжным гонкам. В спортивном комплексе «Атлет» в Апатитах женщины пробегут марафон на 50 км, мужчины в Мончегорске преодолеют дистанцию длиной 70 км.
Расписание лыжных марафонов в Мурманской области
Женщины
15.04.2023 (суббота). Марафон, 50 км. 10:00 мск.
Мужчины
16.04.2023 (воскресенье). Марафон, 70 км. 10:00 мск.
Согласно протоколу женского марафона на старт в Апатитах должна выйти лидер женской сборной России по лыжным гонкам Наталья Непряева. Спортсменка, представляющая Архангельскую область, отправится в гонку под третьим номером.
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