Расписание заключительных стартов ЧР по лыжным гонкам

В субботу и воскресенье, 15 и 16 апреля 2023 года, в Мончегорске и Апатитах (Мурманская область) пройдут финальные старты чемпионата России по лыжным гонкам. В спортивном комплексе «Атлет» в Апатитах женщины пробегут марафон на 50 км, мужчины в Мончегорске преодолеют дистанцию длиной 70 км.

Расписание лыжных марафонов в Мурманской области

Женщины

15.04.2023 (суббота). Марафон, 50 км. 10:00 мск.

Мужчины

16.04.2023 (воскресенье). Марафон, 70 км. 10:00 мск.

Согласно протоколу женского марафона на старт в Апатитах должна выйти лидер женской сборной России по лыжным гонкам Наталья Непряева. Спортсменка, представляющая Архангельскую область, отправится в гонку под третьим номером.