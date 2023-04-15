«24 часа в Ванкувере». Йоханнес Клебо опубликовал милые фото со своей девушкой

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал милые фотографии со своей девушкой Пернилле Досвик. Возлюбленные отпраздновали день рождения Пернилле в Ванкувере (Канада).
«24 часа в Ванкувере, чтобы отпраздновать день рождения моей подруги. Увидимся через две недели», — подписал фото Клебо, добавив эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира. А на чемпионате мира — 2023:
• Завоевал золото в личном спринте классическим стилем;
• Завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте свободным стилем;
• Завоевал серебро в скиатлоне;
• Занял 4-е место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем;
• Завоевал золото в эстафете;
• Занял второе место в марафоне классическим стилем.
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