Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Устюгов рассказал о тактике на марафон в Мончегорске

Устюгов рассказал о тактике на марафон в Мончегорске
Аудио-версия:
Комментарии

Российский лыжник, олимпийский чемпион 2022 года Сергей Устюгов рассказал о состоянии перед марафоном в Мончегорске (Мурманская область), а также поделился тактикой на гонку.

«Где-то я видел вопросы о том, сколько я взял пар лыж и как у меня настроение. Скажу вам честно: настроение отличное. Сейчас приехали с открытия, ездили к статуе лося. Лыж взял с собой четыре пары: три, на которых буду бежать, одну для тренировок.

Есть небольшая проблемка: я, видать, простыл в дороге, немножко мучает кашель и отходит немножко мокрота. Но надеюсь, что завтра я проснусь и у меня всё будет хорошо, и гонка удастся намного легче, чем может быть.

Пойду потихоньку, не буду никуда рваться. Пойдём все вместе с пелотоном. Буду стараться держаться в конце, потому что 50 километров я бегал, а 70 — ещё нет. Это будет впервые для меня, это такой вызов. Тем более я немножко простывший, в болезненном состоянии», — поделился спортсмен в своём телеграм-канале.

В сезоне-2022/2023 Сергей Устюгов занимает 22-е место в общем зачёте Кубка России.

Материалы по теме
Лучшие моменты российского лыжного сезона. Битва Большунова и Устюгова затмила не всё!
Лучшие моменты российского лыжного сезона. Битва Большунова и Устюгова затмила не всё!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023