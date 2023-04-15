Устюгов рассказал о тактике на марафон в Мончегорске

Российский лыжник, олимпийский чемпион 2022 года Сергей Устюгов рассказал о состоянии перед марафоном в Мончегорске (Мурманская область), а также поделился тактикой на гонку.
«Где-то я видел вопросы о том, сколько я взял пар лыж и как у меня настроение. Скажу вам честно: настроение отличное. Сейчас приехали с открытия, ездили к статуе лося. Лыж взял с собой четыре пары: три, на которых буду бежать, одну для тренировок.
Есть небольшая проблемка: я, видать, простыл в дороге, немножко мучает кашель и отходит немножко мокрота. Но надеюсь, что завтра я проснусь и у меня всё будет хорошо, и гонка удастся намного легче, чем может быть.
Пойду потихоньку, не буду никуда рваться. Пойдём все вместе с пелотоном. Буду стараться держаться в конце, потому что 50 километров я бегал, а 70 — ещё нет. Это будет впервые для меня, это такой вызов. Тем более я немножко простывший, в болезненном состоянии», — поделился спортсмен в своём телеграм-канале.
В сезоне-2022/2023 Сергей Устюгов занимает 22-е место в общем зачёте Кубка России.
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