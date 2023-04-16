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Чемпионат России по лыжным гонкам: во сколько мужской марафон в Мончегорске, где смотреть

В воскресенье, 16 апреля 2023 года, в Мончегорске (Мурманская область) пройдёт финальный старт чемпионата России по лыжным гонкам. Мужчинам предстоит преодолеть дистанцию в 70 км.

Гонка стартует в 10:00 мск. Её в прямом эфире покажет YouTube-канал телеканала «ТВ-21».

Всего на старт выйдут 67 спортсменов.

Стартовый протокол. Чемпионат России по лыжным гонкам. Марафон, 70 км

Мужчины

1. Антон Тимашов (Республика Татарстан).

2. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский АО — Югра).

3. Александр Гребенько (Мурманская область).

4. Андрей Ларьков (Республика Татарстан).

5. Иван Горбунов (Республика Татарстан).

6. Егор Митрошин (Республика Мордовия).

7. Максим Зубцов (Мурманская область).

8. Алексей Шемякин (Архангельская область).

9. Алмаз Таипов (Республика Татарстан).

10. Дмитрий Кондрашов (Москва).

11. Владимир Фролов (Республика Татарстан).

12. Константин Тиунов (Москва).

13. Дмитрий Баграшов (Удмуртская республика).

14. Сергей Волков (Республика Татарстан).

15. Рифат Сафиуллин (Ханты-Мансийский АО — Югра).

16. Евгений Кудрявцев (Санкт-Петербург).