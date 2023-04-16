Евгений Белов стал победителем Авачинского марафона

В Петропавловске-Камчатском на биатлонном комплексе им. Виталия Фатьянова состоялся Авачинский марафон. Дистанцию, сокращённую из-за погодных условий с 60 до 51 км, быстрее всех преодолел лыжник Евгений Белов.

Призёр чемпионата мира по лыжным гонкам затратил на прохождение дистанции 2:19.31,0. Второе место занял лыжник Рауль Шакирзянов. Замкнул тройку призёров Дмитрий Клюквин.

Напомним, накануне в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам в Апатитах прошёл женский марафон на 50 км свободным стилем. Победу в этой гонке одержала представительница Архангельской области Наталья Непряева. Сегодня, 16 апреля, проходит мужская гонка на 70 км свободным стилем в Мончегорске. Лыжники начали забег в 10:00 мск.