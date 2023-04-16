Вероника Степанова стала лучшей среди женщин на Авачинском марафоне, Казакевич — вторая

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В Петропавловске-Камчатском на биатлонном комплексе им. Виталия Фатьянова состоялся Авачинский марафон. Первой среди женщин финишную черту пересекла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова.

Спортсменка с лучшим результатом среди женщин преодолела дистанцию, сокращённую из-за погодных условий с 60 до 51 км. Второй стала биатлонистка Ирина Казакевич. Третье место заняла лыжница Наталия Бабчина. Напомним, победителем гонки стал Евгений Белов.

Напомним, накануне в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам в Апатитах прошёл женский марафон на 50 км свободным стилем. Победу в этой гонке одержала представительница Архангельской области Наталья Непряева. Сегодня, 16 апреля, пройдёт мужская гонка на 70 км свободным стилем в Мончегорске.