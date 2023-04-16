Устюгов — о победе в гонке на 70 км: последний круг шёл на деревянных ногах

Российский лыжник, олимпийский чемпион 2022 года Сергей Устюгов прокомментировал победу в гонке на 70 км свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023 в Мончегорске.

«Чувствую себя нормально, намного лучше, чем на чемпионате России после 50 км. Но гонка сегодня была тяжёлая, и я выступал немного простывшим. Ребята задавали сегодня тон в гонке – сначала Шемякин, потом Баграшов подключился. Думал, что я даже в десятку не попаду, потому что последний круг шёл на деревянных ногах. Когда финишный подъём отрабатывал, то понимал, что на спуске могу спокойно свалиться. В целом доволен, победил на 70 км впервые. Поставил галочку.

Что помогло прийти первым? Терпёжка, наверное. Баграшов уже не сильно задавал тон на последнем круге – наверное, ему было тяжело. Мы там боролись на морально-волевых между собой. Во время гонки думал о том, что нужно как можно больше сэкономиться, правильно попитаться», — сказал Устюгов в эфире ТВ-21.