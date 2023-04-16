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Сергей Устюгов рассказал, какую оценку поставит себе за выступление в сезоне-2022/2023

Сергей Устюгов рассказал, какую оценку поставит себе за выступление в сезоне-2022/2023
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов высоко оценил своё выступление в сезоне-2022/2023.

«Сезоном в целом доволен. Впервые за сезон заболел, и хорошо, что это было в концовке. Удалось пробежать эту гонку, и надеюсь, что после неё мне не станет хуже. Могу поставить себе за сезон большую пятёрочку.

Хотелось бы поблагодарить ФЛГР и, конечно, Елену Валерьевну Вяльбе, а также всех тех, кто работал на всех соревнованиях в России, организаторов, волонтёров. Всем большое спасибо.

И ещё большее спасибо болельщикам. Ребята, благодаря вам мы бегаем. Сегодня были живые коридоры, и я так скучал по такому. Я получил просто колоссальные эмоции. Мончегорск, спасибо за эмоции», — сказал Устюгов в эфире ТВ-21.

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