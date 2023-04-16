Сергей Устюгов рассказал, какую оценку поставит себе за выступление в сезоне-2022/2023
Поделиться
Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов высоко оценил своё выступление в сезоне-2022/2023.
«Сезоном в целом доволен. Впервые за сезон заболел, и хорошо, что это было в концовке. Удалось пробежать эту гонку, и надеюсь, что после неё мне не станет хуже. Могу поставить себе за сезон большую пятёрочку.
Хотелось бы поблагодарить ФЛГР и, конечно, Елену Валерьевну Вяльбе, а также всех тех, кто работал на всех соревнованиях в России, организаторов, волонтёров. Всем большое спасибо.
И ещё большее спасибо болельщикам. Ребята, благодаря вам мы бегаем. Сегодня были живые коридоры, и я так скучал по такому. Я получил просто колоссальные эмоции. Мончегорск, спасибо за эмоции», — сказал Устюгов в эфире ТВ-21.
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
12:55
-
12:52
-
12:40
-
10:14
-
10:04
-
09:00
- 15 апреля 2023
-
20:47
-
20:16
-
18:38
-
14:49
-
12:06
-
00:57
- 14 апреля 2023
-
23:58
-
23:51
-
21:03
-
20:37
-
14:27
-
10:52
-
10:26
-
10:16
-
09:47
- 13 апреля 2023
-
23:57
-
16:40
-
16:19
-
09:57
- 12 апреля 2023
-
19:38
-
19:29
-
16:53
-
16:17
-
15:08
-
14:54
-
14:25
-
13:43
-
12:20
-
11:03
Партнерский контент