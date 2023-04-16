Сергей Устюгов и Александр Большунов завоевали по три золота на чемпионате России — 2023
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Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов завоевали по три золотые медали на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам.
Устюгов, представляющий ХМАО, стал лучшим в спринте классическим стилем, а также выиграл марафоны на 50 и 70 км. Большунов, выступающий за Архангельскую область, стал победителем в гонке на 15 км свободным стилем, одержал победу в скиатлоне на 30 км, а также выиграл командный спринт классическим стилем вместе с Александром Терентьевым.
Напомним, чемпионат России — 2023 проходил в Тюмени, Апатитах и Мончегорске. Общий зачёт турнира выиграла сборная Архангельской области, спортсмены которой завоевали шесть золотых медалей и две бронзовые награды. В тройку вошли команды Тюменской области и ХМАО.
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