Сергей Устюгов и Александр Большунов завоевали по три золота на чемпионате России — 2023

Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов завоевали по три золотые медали на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам.

Устюгов, представляющий ХМАО, стал лучшим в спринте классическим стилем, а также выиграл марафоны на 50 и 70 км. Большунов, выступающий за Архангельскую область, стал победителем в гонке на 15 км свободным стилем, одержал победу в скиатлоне на 30 км, а также выиграл командный спринт классическим стилем вместе с Александром Терентьевым.

Напомним, чемпионат России — 2023 проходил в Тюмени, Апатитах и Мончегорске. Общий зачёт турнира выиграла сборная Архангельской области, спортсмены которой завоевали шесть золотых медалей и две бронзовые награды. В тройку вошли команды Тюменской области и ХМАО.