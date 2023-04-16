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Сборная Архангельской области уверенно выиграла медальный зачёт чемпионата России — 2023

Сборная Архангельской области уверенно выиграла медальный зачёт чемпионата России — 2023
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Сборная Архангельской области уверенно выиграла общий медальный зачёт прошедшего чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам. Спортсмены данного региона завоевали шесть золотых медалей и две бронзовые награды. В тройку вошли команды Тюменской области и ХМАО.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023. Общий медальный зачёт

1. Архангельская область – 6 золотых медалей + 1 серебро + 2 бронзы.
2. Тюменская область – 4 золота + 1 серебро + 4 бронзы.
3. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра – 3 золота + 2 серебра.
4. Нижегородская область – 1 золото + 1 бронза.
5. Республика Татарстан – 4 серебра + 1 бронза.
6. Москва – 2 серебра + 2 бронзы.
7–10. Калужская область – 1 серебро.
7–10. Томская область – 1 серебро.
7–10. Вологодская область – 1 серебро.
7–10. Пермский край – 1 серебро.

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