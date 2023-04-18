Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клебо может покинуть состав сборной Норвегии по лыжным гонкам

Клебо может покинуть состав сборной Норвегии по лыжным гонкам
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо может покинуть состав сборной Норвегии и готовиться к сезону самостоятельно.

«Мы не хотим вдаваться в подробности того, как идут переговоры с лыжной ассоциацией. Решение о тренировках со сборной ещё не принято», — заявил отец и менеджер спортсмена Хокон Клебо.

Официально причины трудностей в переговорах не называются, однако Adressa.no пишет, что есть две основные причины подобного решения Йоханнеса Клебо:

– во-первых, вся подготовка выстраивается под чемпионат мира, который пройдёт в Норвегии в 2025 году. Ключевую роль в подготовке Йоханнеса играют горные сборы, а национальная команда пока не решила вопрос о проведении сборов в целом;

– во-вторых, в новом варианте соглашения сборной со спортсменами говорится, что атлеты не могут исключительно по своему желанию выбрать самоподготовку без санкций со стороны ассоциации, потому что тогда спортсмен лишается любой финансовой поддержки, а также рискует лицензией на международные старты.

Уход Йоханнеса Клебо на самостоятельную подготовку из сборной Норвегии может грозить уходом спонсоров из команды, так как у пятикратного олимпийского чемпиона в сборной роль лидера, привлекающего внимание.

Материалы по теме
Сборная Норвегии по лыжным гонкам лишилась многолетнего спонсора
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023