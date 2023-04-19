Сборная Норвегии планирует сократить количество лыжников после потери спонсора

Сборная Норвегии по лыжным гонкам намерена сократить количество спортсменов после прекращения сотрудничества с многолетним спонсором, сообщает VG.

По информации источника, лыжники были проинформированы о решении руководства норвежской сборной на собрании, организованном сегодня, 19 апреля. Мужская команда на данный момент состоит из 13 лыжников, её планируют сократить до десяти спортсменов. В женской команде также будет сокращение: вместо 11 спортсменок останется десять.

Напомним, ранее стало известно, что сборная Норвегии прекратит сотрудничество с компанией Norengros, которая была спонсором Норвежской лыжной ассоциации на протяжении 20 лет. Соглашение заканчивается этой весной и не будет продлеваться.