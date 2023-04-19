Сергей Устюгов опубликовал фото с памятником лосю

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов опубликовал в социальных сетях фото с памятником лосю. Напомним, прозвищем Устюгова в спортивном мире является слово «лосёнок».

Фото: из личного архива Сергея Устюгова

Ранее, в рамках чемпионата России – 2023, который проходил в Тюмени, Апатитах и Мончегорске, Устюгов завоевал три золотые медали – в классическом спринте и марафонах на 50 и 70 км. Также в активе Устюгова серебро в скиатлоне. Примечательно, что Сергей готовился к соревнованиям отдельно от сборной России по планам личного тренера – немецкого специалиста Маркуса Крамера.

Напомним, Устюгов, как и другие российские лыжники, не смог выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.