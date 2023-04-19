Сергей Устюгов опубликовал фото с памятником лосю

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов опубликовал в социальных сетях фото с памятником лосю. Напомним, прозвищем Устюгова в спортивном мире является слово «лосёнок».
Фото: из личного архива Сергея Устюгова
Ранее, в рамках чемпионата России – 2023, который проходил в Тюмени, Апатитах и Мончегорске, Устюгов завоевал три золотые медали – в классическом спринте и марафонах на 50 и 70 км. Также в активе Устюгова серебро в скиатлоне. Примечательно, что Сергей готовился к соревнованиям отдельно от сборной России по планам личного тренера – немецкого специалиста Маркуса Крамера.
Напомним, Устюгов, как и другие российские лыжники, не смог выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.
- 19 апреля 2023
-
18:57
-
14:35
- 18 апреля 2023
-
17:08
- 17 апреля 2023
-
22:53
-
20:12
- 16 апреля 2023
-
22:10
-
17:38
-
16:10
-
15:18
-
14:35
-
13:28
-
12:55
-
12:52
-
12:40
-
10:14
-
10:04
-
09:00
- 15 апреля 2023
-
20:47
-
20:16
-
18:38
-
14:49
-
12:06
-
00:57
- 14 апреля 2023
-
23:58
-
23:51
-
21:03
-
20:37
-
14:27
-
10:52
-
10:26
-
10:16
-
09:47
- 13 апреля 2023
-
23:57
-
16:40
-
16:19