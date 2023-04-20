Владимир Путин поздравил Елену Вяльбе с 55-летием

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе с днём рождения. Сегодня, 20 апреля, прославленной лыжнице и тренеру исполняется 55 лет.

«Вы вписали яркие, незабываемые страницы в летопись спорта высших достижений – завоевали награды самых престижных международных соревнований, стали трёхкратной олимпийской чемпионкой. Ваши блистательные успехи, плодотворная тренерская, наставническая, общественная деятельность, работа на ответственном посту президента Федерации лыжных гонок России служат достойным примером трудолюбия, целеустремлённости, преданности избранному делу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента России.

Глава государства пожелал Вяльбе здоровья и всего наилучшего.