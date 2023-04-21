Олимпийский чемпион Дидрик Тёнсет будет исключён из сборной Норвегии по лыжным гонкам
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Олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Дидрик Тёнсет покинет сборную Норвегии по лыжным гонкам, сообщает VG.
По информации источника, 31-летний спортсмен будет исключён из состава национальной команды в связи с сокращением количества спортсменов в сборной. В 2021 году Тёнсет уже покидал состав сборной Норвегии, однако затем показал высокие результаты и вернулся в команду.
Напомним, ранее стало известно, что Норвежская лыжная ассоциация планирует сократить состав сборной после прекращения сотрудничества с многолетним спонсором, компанией Norengros, которая была партнёром организации на протяжении 20 лет. Соглашение заканчивается этой весной и не будет продлеваться. Состав мужской команды планируется сократить с 13 до 10 лыжников.
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